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В МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии

Россия потеряла доверие к Швейцарии как к надежному и добросовестному посреднику в международных делах. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Мы неоднократно заостряли внимание швейцарской стороны на том, что безответственное следование откровенно недружественному курсу “коллективного Запада” в отношении России идут вразрез с декларируемым нейтралитетом», — отметила Захарова.

По ее словам, швейцарская сторона к словам Москвы так и не прислушалась.

Швейцария в середине июня планирует провести мирную конференцию по Украине. Россие приглашение отправлено не было, но в Москве неоднократно говорили, что не намерены участвовать в подобных мероприятиях. Президент России Владимир Путин назвал подобное мероприятие паноптикумом.

дипломатия
Захарова Мария