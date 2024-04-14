В МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии

Швейцария в середине июня планирует провести мирную конференцию по Украине. Россие приглашение отправлено не было, но в Москве неоднократно говорили, что не намерены участвовать в подобных мероприятиях. Президент России Владимир Путин назвал подобное мероприятие паноптикумом.