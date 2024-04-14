В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Константинов подчеркнул, что полную хозяйственную стратегию можно будет сформировать уже после окончания спецоперации по защите Донбасса.
Глава крымского парламента заметил, что восстановление Северо-Крымского канала поспособствует тому, чтобы снова выращивать в регионе рис.
После референдума Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также в рамках блокады в ноябре 2015-го были подорваны вышки ЛЭП в Херсонской области и прекращено энергоснабжение полуострова, однако в результате ускоренного ввода двух очередей энергомоста из России в республику в декабре того же года проблема с нехваткой электроэнергии была в целом решена.
В марте 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании ущерба бюджету, нанесенного энергетической блокадой региона Украиной. Его сумма составила более 3 трлн 156 млрд рублей.
В том же месяце стало известно, что Крым подготовил второй иск об энергоблокаде к Киеву. Его сумма составила свыше 3 трлн 448 млрд рублей.