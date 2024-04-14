В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

После референдума Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также в рамках блокады в ноябре 2015-го были подорваны вышки ЛЭП в Херсонской области и прекращено энергоснабжение полуострова, однако в результате ускоренного ввода двух очередей энергомоста из России в республику в декабре того же года проблема с нехваткой электроэнергии была в целом решена.