Глава Министерства образования: в школах Молдовы не хватает 7000 учителей

«У нас на 1000 выпускников педагогических вузов в школу каждый год идут только 250. Такова тенденция последних лет», — сказал он в эфире Общественного телевидения.
По его словам, это происходит по ряду причин, в частности, в связи с большим количеством школ с низким числом учеников. По словам Перчуна, в Молдове есть около 100 школ, в которых менее 50 учеников и почти 300 школ с количеством учащихся менее 100.
«Когда мы стремимся обеспечить школу с шестью учащимися учителем химии, биологии, математики, физики, это и создает дефицит».
Еще одной причиной нехватки учителей глава Минобразования назвал проблему с низкими зарплатами в сфере образования. При этом он напомнил, что в прошлом году зарплата учителей выросла на 15%, а базовый оклад был увеличен с 2000 до 2300 леев.
«Если никто не заболеет и никто не выйдет на пенсию, то при нынешних темпах набора нам понадобится 30 лет, чтобы восполнить дефицит», — признал Перчун.