СМИ: Иран через Швейцарию уведомил США, что их базы могут стать военной целью

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима (Государство Израиль — прим. ТАСС). Мы будем рассматривать это как агрессию и поступим соответствующим образом», — сказал Багери в эфире иранского государственного телевидения.