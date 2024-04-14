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Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Иран в ходе ночной атаки на Израиль запустил в его сторону 185 беспилотников и 36 крылатых ракет. Кроме того, было выпущено 110 ракет класса «земля — земля». Нападение поддержали йеменские хуситы и ливанская «Хезболла», сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на мировые СМИ.

Источник: Reuters

Часть беспилотников были сбиты в небе над Сирией и Иорданией. Большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. По словам двух американских чиновников, на которых ссылается телеканал CNN, более 70 односторонних ударных дронов и, как минимум, три баллистические ракеты перехвачены военными кораблями США в восточной части Средиземного моря.

В общей сложности Иран запустил более 100 баллистических ракет по Израилю. К утру волна ударов Ирана постепенно пошла на спад. Всего атака длилась более пяти часов.

Тегеран сообщил, что проводит атаку в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль в свою очередь пообещал ответить Ирану. Страна потребовала созвать заседание Совбеза ООН, оно пройдет вечером 14 апреля.