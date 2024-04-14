Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет

Часть беспилотников были сбиты в небе над Сирией и Иорданией. Большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. По словам двух американских чиновников, на которых ссылается телеканал CNN, более 70 односторонних ударных дронов и, как минимум, три баллистические ракеты перехвачены военными кораблями США в восточной части Средиземного моря.
В общей сложности Иран запустил более 100 баллистических ракет по Израилю. К утру волна ударов Ирана постепенно пошла на спад. Всего атака длилась более пяти часов.
Тегеран сообщил, что проводит атаку в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль в свою очередь пообещал ответить Ирану. Страна потребовала созвать заседание Совбеза ООН, оно пройдет вечером 14 апреля.