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Молдова осудила удары Ирана по Израилю

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Республика Молдова решительно осуждает атаку Ирана на Израиль, об этом заявил министр иностранных дел страны Михаил Попшой.

Источник: Parlamentul Republicii Moldova

«Республика Молдова самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Солидарны с Израилем и его народом. Поскольку региональная безопасность на всем Ближнем Востоке находится под серьезной угрозой, следует избегать дальнейшей эскалации».

заявил глава МИД Молдовы в сети Х.

Позже в той же соцсети появилось сообщение президента Молдовы Майи Санду, она также осудила атаку Ирана по Израилю.

«Молдова самым решительным образом осуждает беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку Ирана на Израиль и полностью поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению эскалации. Наши мысли со всеми теми, кто хочет мира на Ближнем Востоке и во всем мире».

говорится в сообщении Санду в сети Х.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По разным данным, в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а Миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон «держаться подальше».

Совет безопасности ООН созывает на 23.00 по московскому времени (совпадает с кишиневским) срочное заседание в связи с атакой Ирана на Израиль.