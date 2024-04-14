Молдова осудила удары Ирана по Израилю

«Молдова самым решительным образом осуждает беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку Ирана на Израиль и полностью поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению эскалации. Наши мысли со всеми теми, кто хочет мира на Ближнем Востоке и во всем мире».