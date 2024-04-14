Молдова осудила удары Ирана по Израилю

«Республика Молдова самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Солидарны с Израилем и его народом. Поскольку региональная безопасность на всем Ближнем Востоке находится под серьезной угрозой, следует избегать дальнейшей эскалации».
Позже в той же соцсети появилось сообщение президента Молдовы Майи Санду, она также осудила атаку Ирана по Израилю.
«Молдова самым решительным образом осуждает беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку Ирана на Израиль и полностью поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению эскалации. Наши мысли со всеми теми, кто хочет мира на Ближнем Востоке и во всем мире».
В ночь на воскресенье, 14 апреля, Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По разным данным, в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Совет безопасности ООН созывает на 23.00 по московскому времени (совпадает с кишиневским) срочное заседание в связи с атакой Ирана на Израиль.