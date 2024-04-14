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La Vanguardia: генералы ВСУ признали превосходство ВС России на фронте

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Офицеры ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет La Vanguardia.

Источник: © РИА Новости



«Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей (у ВСУ — Прим.ред), то этого все равно может быть недостаточно, если им будет не хватать соответствующего вооружения для сдерживания противника», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что после более чем двух лет конфликта Украина оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. Ей нужно больше солдат, больше оружия и больше западной поддержки, пишет La Vanguardia.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.