La Vanguardia: генералы ВСУ признали превосходство ВС России на фронте

В статье отмечается, что после более чем двух лет конфликта Украина оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. Ей нужно больше солдат, больше оружия и больше западной поддержки, пишет La Vanguardia.



Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.