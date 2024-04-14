Захарова: РФ хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну

«Российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», — сказала Мария Захарова «РИА Новости».
Она уточнила, что на роль новой площадки для регулярных заседаний претендуют несколько государств, некоторые из них уже дали согласие. Представитель МИДа добавила, что Россия намерена продолжить усилия по переносу раундов из Женевы при поддержке Абхазии и Южной Осетии, которые «полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет».
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, участие в них принимают Россия и США. В апреле 2022 года МИД России сообщил о приостановке женевских дискуссий. 5 апреля 2024 года прошел новый раунд обсуждений, стороны также назначили следующую встречу на июнь.