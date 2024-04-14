Захарова: РФ хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну

Она уточнила, что на роль новой площадки для регулярных заседаний претендуют несколько государств, некоторые из них уже дали согласие. Представитель МИДа добавила, что Россия намерена продолжить усилия по переносу раундов из Женевы при поддержке Абхазии и Южной Осетии, которые «полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет».