Василевская пока не знает, полетит ли в космос снова

«Я буду очень рада, если будет такая возможность, продолжить… По поводу полета (повторного — Sputnik) не могу сейчас ответить, не хочу давать больших обещаний или надежд. Я уже сделала то, что от меня требовалось. Мне кажется, свой путь прошла — через тернии к звездам. Поэтому будем работать на Земле в этой сфере», — сказала Василевская.