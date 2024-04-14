Василевская пока не знает, полетит ли в космос снова

«Я буду очень рада, если будет такая возможность, продолжить… По поводу полета (повторного — Sputnik) не могу сейчас ответить, не хочу давать больших обещаний или надежд. Я уже сделала то, что от меня требовалось. Мне кажется, свой путь прошла — через тернии к звездам. Поэтому будем работать на Земле в этой сфере», — сказала Василевская.
Она также выразила надежду на то, что Беларусь продолжит развиваться в космической сфере.
Василевская также объяснила, зачем в программу научных экспериментов на МКС было внесено изготовление кисломолочного продукта. По ее словам, он будет полезен для космонавтов и поддержит уровень микробиома человека.
Космонавтка также рассказала, что на станции свою каюту ей уступил россиянин Александр Гребенкин, перейдя в более холодный модуль. А вот американка Трейси Дайсон одолжила косметику, поэтому Василевская по прилету на Землю была с макияжем.
«Я понимала, что буду уставшей (после спуска на Землю — Sputnik), но хотела выглядеть хорошо», — отметила она.
При этом ранее российская сторона сообщала, что практика полетов белорусских космонавтов на Международную космическую станцию будет продолжена.
Полет в космос
Полет в космос первой представительницы Беларуси продолжался с 23 марта по 6 апреля. На орбиту она улетела на корабле «Союз МС-25», а вернулась на «Союзе МС-24». Он приземлился в Казахстане, а старт в космос тоже был с территории этой страны.
В экипаже Василевской командиром был российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий. По возвращению на Землю ему была объявлена благодарность президента Беларуси Александра Лукашенко, а Василевской присвоено звание Героя Беларуси.