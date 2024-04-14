Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу — что обсудили

В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Кроме того, они рассмотрят вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.