Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу — что обсудили

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел в Ташкенте встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Об этом глава МИД Узбекистана сообщает в своем Telegram-канале.
Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».
«Рады приветствовать министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева… Без всякого сомнения, существует беспрецедентный уровень тесных связей во всех измерениях. Отметили, что сегодня регион Центральная Азия, как никогда, является важным примером добрососедских отношений».
Также сообщается, что стороны подписали «Дорожную карту» по подготовке к предстоящим встречам на высшем уровне.
Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД.
В мероприятии примут участие делегации из стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива — Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Кроме того, они рассмотрят вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
Вместе с тем участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.