Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева

Странная находка приоткрыла завесу тайны над военными разработками Киева. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. Относится ли найденный в Румынии безэкипажный катер к последним образцам или же, наоборот, это один из ранних и неудачных — неясно. Очевидно, концепция та же, что у «Магуры»: управляемый посредством «Старлинка» брандер, который должен таранить корабли или другие объекты.