Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева

Гость из Алабамы
Третьего апреля румынское поисково-спасательное судно Artemis в 20 милях к востоку от Тузлы заметило перевернутое плавсредство. Военные специалисты установили, что это морской ударный беспилотник.
Основа — жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом. Изготовлена компанией Silver Ships в Алабаме. Обычно такие поставляют для пожарно-спасательных работ. Сохранились следы оригинальной ярко-оранжевой отделки, поверх которой нанесли серую краску.
Длина с подвесными моторами — 9,5 метра. Это почти вдвое больше, чем у беспилотников-камикадзе Magura и Sea Baby, которые применялись Украиной против кораблей Черноморского флота и Крымского моста. Такие габариты делают судно заметным издалека, а значит, уязвимым. Но этот недостаток может компенсироваться мощью его вооружения, отмечают в Naval News.
Чей дрон
На деревянной раме «грубой выделки» была установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» (по классификации НАТО «Стикс»). Взрывчатого вещества — около 500 килограммов.
Для сравнения: у американской ПКР «Гарпун», которая есть на вооружении ВСУ, — 225, у ПКР «Нептун» украинского производства — всего 150.
При этом Magura берет на борт 320 килограммов груза, а Sea Baby, который атаковал мост, целых 800.
Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник, однако большинство экспертов считают его украинским. Naval News пишет, что «Термиты» есть у обеих сторон конфликта. Впрочем, известно, что производитель лодок из Алабамы Silver Ships поставлял продукцию Киеву — правда, какую именно, не уточнялось. Кроме того, судно управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink, как и другие украинские ударные дроны.
Как бы то ни было, свои тайны загадочное оружие унесет в морскую могилу. Пятого апреля румынские военные дистанционно уничтожили лодку на полигоне «Капу-Мидия» в 14 километрах от Констанцы.
Не только таран
Странная находка приоткрыла завесу тайны над военными разработками Киева. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. Относится ли найденный в Румынии безэкипажный катер к последним образцам или же, наоборот, это один из ранних и неудачных — неясно. Очевидно, концепция та же, что у «Магуры»: управляемый посредством «Старлинка» брандер, который должен таранить корабли или другие объекты.
На Украине не раз говорили о подобных системах. Так, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял о планах установить на дрон Magura V5 ударные средства, в том числе ПВО.
Война дронов
Отметим, что ставку на дроны делает Корпус морской пехоты США. Годом ранее публике показали беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV). Основной вид вооружений — барражирующий боеприпас Hero-120 (вроде российского «Ланцета»). С его помощью планируют наносить урон боевым кораблям потенциального противника — например, выводить из строя системы связи. А вот потопить большие суда вряд ли удастся.
В России также разрабатывают ударные морские беспилотные системы, однако куда более актуальные. Другая задача: научиться с ними бороться. Эксперты предлагают оснащать корабли дистанционно управляемыми боевыми модулями, которые уже сегодня устанавливают на сухопутную технику.
Кроме того, российский флот тренируется в выявлении и истреблении безэкипажных катеров «воздушными» беспилотниками-камикадзе с видом от первого лица (FPV) и осколочно-боевой частью.
Аналитики сходятся в одном: в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.
* Внесен РФ в список террористов и экстремистов.