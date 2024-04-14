Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана

«В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших. Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой».