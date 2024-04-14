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Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана

Министерство промышленности и строительства РК сообщило об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана, запланированного на 25—26 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Форум переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, говорится в уведомлении МПС РК.

«В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших. Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой».

Министерство промышленности и строительства РК

13 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума в Астане, запланированного на 13—14 июня этого года. Решение принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.