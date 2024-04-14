Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана

Форум переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, говорится в уведомлении МПС РК.
«В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших. Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой».
13 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума в Астане, запланированного на