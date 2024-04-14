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Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок

Первый обмен электронными разрешениями произвели через пограничный таможенный пост «Яллама».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Для ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений «E-Permit». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

«На сегодняшний день особое внимание уделяется созданию благоприятных условий в сфере международных грузоперевозок на автомобильном транспорте между двумя странами, широкому внедрению в этот процесс современных цифровых технологий», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обмен первыми квотами с помощью применения системы «E-Permit» произведен, а грузовые автотранспортные средства проследовали через таможенный пост «Яллама».

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Данная система успешно запущена в тестовом режиме специалистами Центра «Цифровой транспорт» при Министерстве транспорта, добавили в ведомстве.

Отмечается, что впервые данная электронная система была внедрена между Узбекистаном и Турцией по инициативе Министерства транспорта в ноябре 2021 года.