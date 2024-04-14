Хоценко рассказал подробности визита в Омск главы МЧС Куренкова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о встрече с главой МЧС России Александром Куренковым.
Федеральный чиновник прибыл в Омск 13 апреля, чтобы обсудить оперативную обстановку по паводку и пожароопасному периоду.
— В Омской области работает глава МЧС Российской Федерации Александр Вячеславович Куренков. В ходе рабочей встречи обсудили оперативную обстановку по прохождению Омской областью сезона весеннего паводка и пожароопасного периода. В этом году мы увеличили в 4 раза финансирование районов региона на реализацию противопожарных мер. На особом контроле создание минерализированных полос, которые должны быть не менее 20 метров, — отчитался Хоценко.
Губернатор добавил, что вдобавок разработана 5-летняя программа по обновлению парка пожарной техники.