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МИД Беларуси выступил за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

МИД призвал белорусов учитывать ситуацию на Ближнем Востоке при планировании поездок в регион.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси выступил за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе.

«Мы последовательно выступаем за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД призвал мировое сообщество и международные организации консолидировать усилия для безотлагательной стабилизации обстановки.

Также ведомство призвало граждан Беларуси, которые планируют поездку в ближневосточный регион, строго учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать информацию о введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран, а также о приостановке работы аэропортов.