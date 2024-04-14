МИД Беларуси выступил за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе.
«Мы последовательно выступаем за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД призвал мировое сообщество и международные организации консолидировать усилия для безотлагательной стабилизации обстановки.
Также ведомство призвало граждан Беларуси, которые планируют поездку в ближневосточный регион, строго учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать информацию о введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран, а также о приостановке работы аэропортов.