МИД Беларуси выступил за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Также ведомство призвало граждан Беларуси, которые планируют поездку в ближневосточный регион, строго учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать информацию о введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран, а также о приостановке работы аэропортов.