Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников

«Благодаря Санду-ПДС сегодня каждый гражданин Молдавии — должник. Для этого не обязательно было самому брать кредит — за нас это сделала власть. На 1 марта 2024 года внешний госдолг страны — 3,621 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу 2024-го он превысит 125 млрд леев (7 миллиардов долларов — ред.). Но власть продолжает набирать кредиты», — написал Лунгу.
По его мнению, что власти Молдавии предпочитают жить взаймы и это негативно сказывается на экономике всей страны.
«Экономике Молдавии все хуже. Это подтверждает Всемирный банк, который вдвое снизил прогноз экономического роста Молдавии — с 4,2 до 2,2%. Кроме того, эксперты прогнозируют, что уровень инфляции в стране будет 4,9%, а в 2025-м еще выше — 5,2%», — пояснил оппозиционер.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.