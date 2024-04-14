Илан Шор: лишение гражданства в угоду Западу — это агония, власть понимает, что уходит

Власти страны решили забирать гражданство у тех, против кого ввели санкции в другом государстве. Это вопиющий прецедент и нарушение прав человека, считает политик и меценат Илан Шор.
«Каждый раз мы думаем, что власть уже не может пасть ниже, что дно уже достигнуто. Но они продолжают нас удивлять. Очередное дно пробито. В первом чтении принят законопроект, который должен позволить лишать гражданства Молдовы тех, против кого ввели санкции другие государства. Это возмутительно не только с точки зрения нарушения всех норм Конституции, но и бесхребетного желания отдать суверенитет нашей страны западным странам», — заявил Шор.
По сути гражданства будут лишать по решению других стран. Аналогов такому найти сложно. Возникает вопрос: если санкции против гражданина Молдовы будут признаны ошибочно наложенными, то вернут ли ему гражданство и выплатят ли компенсацию за моральный ущерб?
«Для непонятливых объясняю: я большую часть жизни прожил в Молдове, никто не может у меня отобрать гражданство моей страны. Это преступление не только с точки зрения законов Молдовы, но и Европейской конвенции о гражданстве», — считает Илан Шор.
Он также отметил, что намерение лишать людей гражданства выдает агонию режима. «Власть понимает, что уходит, но напоследок пытается сделать вещи, которые, как им кажется, продлят их политическую жизнь. Но мы уверяем, что им это не поможет. Мы, конечно, будем бороться с этим беспределом. С удовольствием будем наблюдать, как это дело развалится в суде. Хоть бы и в ЕСПЧ», — сказал Илан Шор.