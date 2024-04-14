Илан Шор: лишение гражданства в угоду Западу — это агония, власть понимает, что уходит

Он также отметил, что намерение лишать людей гражданства выдает агонию режима. «Власть понимает, что уходит, но напоследок пытается сделать вещи, которые, как им кажется, продлят их политическую жизнь. Но мы уверяем, что им это не поможет. Мы, конечно, будем бороться с этим беспределом. С удовольствием будем наблюдать, как это дело развалится в суде. Хоть бы и в ЕСПЧ», — сказал Илан Шор.