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Москва призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Москва выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности стороны конфликта, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с атакой по территории Израиля.

Источник: Sputnik.md

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали».

говорится в комментарии на сайте дипведомства.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По разным данным, в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а Миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон «держаться подальше».

Совет безопасности ООН созывает на 23.00 по московскому времени (совпадает с кишиневским) срочное заседание в связи с атакой Ирана на Израиль.