Москва призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали».
В ночь на воскресенье, 14 апреля, Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По разным данным, в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Совет безопасности ООН созывает на 23.00 по московскому времени (совпадает с кишиневским) срочное заседание в связи с атакой Ирана на Израиль.