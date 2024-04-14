Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары

Представитель израильской армии Авихай Адраи заявил телеканалу Al Arabiya, что атака Ирана «провалилась», Тегеран не добился своей цели. Он отметил, что запущенные республикой беспилотники и крылатые ракеты были перехвачены еще до того, как они должны были войти в израильское воздушное пространство. Большая часть баллистических ракет также была перехвачена, но небольшое количество упало на территории страны. Адраи подчеркнул, что ущерб авиабазе «Неватим» был нанесен «минимальный», он также опроверг сообщения об уничтожении двух израильских военных объектов в ходе атаки. 99% из примерно 330 ракет и беспилотников, запущенных Ираном, были перехвачены, говорили в Армии обороны Израиля.