Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев

«Печальный опыт 2020 года показал, что, если не иметь завязанные на себя цепочки фармацевтической промышленности, то мы попадаем в очень серьезную зависимость от других внешних стран и будем покупать вакцину по непонятно какой цене и непонятно на каких условиях».