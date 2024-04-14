Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан не является членом ЕАЭС, но очень активно и внимательно присматривается к программе промышленной кооперации. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no».
Эксперт считает, что в числе интересных направлений сотрудничества являются, к примеру, фармацевтическая отрасль, в частности, формирование новых цепочек добавленной стоимости в сфере фармацевтики.
«Печальный опыт 2020 года показал, что, если не иметь завязанные на себя цепочки фармацевтической промышленности, то мы попадаем в очень серьезную зависимость от других внешних стран и будем покупать вакцину по непонятно какой цене и непонятно на каких условиях».
По его словам, сфера фармацевтики с возможностями каждой из стран формирования цепочек добавленной стоимости в этой сфере — одно из наиболее перспективных направлений.