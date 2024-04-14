МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 300 ракет и дронов по стране, 99% из них были перехвачены. Поддержку ЦАХАЛу в отражении атак оказывали американские войска. Генсек ООН, президенты США, Германии, Великобритании и другие политики поддержали Израиль на фоне атаки. МИД России выразил крайнюю озабоченность и призвал стороны к сдержанности.