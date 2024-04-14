МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии

«Действия вооруженных сил Ирана против военных баз сионистского режима (Израиля.— “Ъ”) было осуществлено в рамках реализации неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного ст. 51 Устава ООН, и в ответ на ряд преступлений, совершенных сионистским режимом, особенно недавний удар по посольству Ирана», — заявили послам в министерстве (цитата по сайту МИД Ирана).
В иранском внешнеполитическом ведомстве европейским дипломатам также сказали, что страна всегда стремилась предотвратить нарастание напряженности. Применение военной силы там объяснили защитой суверенитета, безопасности и интересов своего народа.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 300 ракет и дронов по стране, 99% из них были перехвачены. Поддержку ЦАХАЛу в отражении атак оказывали американские войска. Генсек ООН, президенты США, Германии, Великобритании и другие политики поддержали Израиль на фоне атаки. МИД России выразил крайнюю озабоченность и призвал стороны к сдержанности.