Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с завоеванием Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал обладателем главного трофея розыгрыша Кубка Содружества сезона-2023/24, с чем его поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
14 апреля в Мурманске прошла финальная гонка сезона — мужской масс-старт. Наибольшие шансы на победу имели белорус Антон Смольский и россиянин Эдуард Латыпов, в общем зачете белорус опережал россиянина на 11 очков. Всего на 15-километровую дистанцию вышли 30 спортсменов, среди них 13 представителей Беларуси.
Смольский пришел к финишу третьим, выполнив главную задачу — опередить Латыпова, который в масс-старте оказался только шестым. Но в общем зачете Смольский занял первое место и впервые в карьере стал обладателем Кубка Содружества.