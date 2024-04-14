Алейник передал президенту Алжира послание от Лукашенко с конкретными предложениями по развитию сотрудничества

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника 14 апреля в ходе его официального визита в Алжир принял президент этой страны Абдельмаджид Теббун. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.