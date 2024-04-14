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Алейник передал президенту Алжира послание от Лукашенко с конкретными предложениями по развитию сотрудничества

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника 14 апреля в ходе его официального визита в Алжир принял президент этой страны Абдельмаджид Теббун. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Главе алжирского государства передано послание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с конкретными предложениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-алжирских отношений и совпадение позиций двух стран по большинству актуальных международных вопросов, в том числе о признании многообразия путей развития независимых государств.

Обсужден ряд тем двустороннего сотрудничества и проекты производственно-технической кооперации. Отдельно затронута проблематика взаимодействия в сферах образования, науки, технологий, здравоохранения и туризма. Особо подчеркнута необходимость дальнейшей активизации всего спектра контактов, включая обмены визитами на высшем и высоком уровнях.

Лукашенко Александр