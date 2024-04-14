Алейник передал президенту Алжира послание от Лукашенко с конкретными предложениями по развитию сотрудничества

Главе алжирского государства передано послание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с конкретными предложениями по развитию двустороннего сотрудничества.
Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-алжирских отношений и совпадение позиций двух стран по большинству актуальных международных вопросов, в том числе о признании многообразия путей развития независимых государств.
Обсужден ряд тем двустороннего сотрудничества и проекты производственно-технической кооперации. Отдельно затронута проблематика взаимодействия в сферах образования, науки, технологий, здравоохранения и туризма. Особо подчеркнута необходимость дальнейшей активизации всего спектра контактов, включая обмены визитами на высшем и высоком уровнях.