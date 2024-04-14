Шор обвинил Запад в навязывании своих идеалов Молдавии

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Запад через пропаганду навязывает Молдавии свои идеалы и отбирает у страны дееспособных людей, считает оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
«Запад не жалеет денег на пропаганду в нашей стране. Подросло целое поколение, которому навязали западные идеалы. Одна из тем — зависимость Молдавии от Европы, которая выкачала у нас 1,5 миллиона дееспособных граждан. Они уехали из страны. При этом Запад ничего не вкладывал в нашу социальную сферу, не занимался инфраструктурой. Были только подачки на пропаганду».
По его словам, задача оппозиции — противостоять западной пропаганде в Молдавии.
«Запад обещал нам демократию, свободу слова и честные выборы. Взамен мы получили разгон митингов, 13 закрытых телеканалов и снятых за три часа до начала голосования кандидатов. Так (президент Молдавии Майя — ред.) Санду и ее европейские друзья видят демократию в Молдавии».
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении «кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети». Также Мустяцэ подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру». Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как «циничное ущемление прав национальных меньшинств».