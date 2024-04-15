Доброволец из Эхирит-Булагатского района Ярослав Барданов погиб в зоне СВО

Ярослав Барданов родился 17 сентября 1987 года в многодетной семье. Окончил Иркутскую правовую академию по специальности «юрист», отслужил в армии. Работал в органах МВД в Республике Бурятия, ушел в отставку в звании капитана. Затем работал на вахтах. В мае 2022 года мужчина ушел добровольцем на СВО. Был трижды ранен. В начале марта 2024-го снова отправился в зону спецоперации. Погиб при исполнении боевого долга 1 апреля.