Доброволец из Эхирит-Булагатского района Ярослав Барданов погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб доброволец из села Николаевск Ярослав Барданов. Мужчине было 36 лет. О гибели бойца сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале.
— Выражаю соболезнования родным, близким, знакомым погибшего воина. Помним, любим, скорбим… — говорится в сообщении.
Ярослав Барданов родился 17 сентября 1987 года в многодетной семье. Окончил Иркутскую правовую академию по специальности «юрист», отслужил в армии. Работал в органах МВД в Республике Бурятия, ушел в отставку в звании капитана. Затем работал на вахтах. В мае 2022 года мужчина ушел добровольцем на СВО. Был трижды ранен. В начале марта 2024-го снова отправился в зону спецоперации. Погиб при исполнении боевого долга 1 апреля.