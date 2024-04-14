Глава Минсельхоза обсудил в Италии вопросы расширения сотрудничества

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля встретился в Вероне с министром сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджидой.
«Собеседники обсудили укрепление двусторонних связей и открытие новых возможностей для сотрудничества. Основные темы касались укрепления сотрудничества в секторах животноводства, растениеводства, виноградарства и развития сельских районов. Другой ключевой темой обсуждений стала активизация сотрудничества с молдавскими фермерами, вдохновленными успешным примером Италии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе визита в Верону Владимир Боля встретился с представителями молдавской диаспоры в Италии. Обсуждались темы, связанные с инновациями в сельском хозяйстве, устойчивостью сельскохозяйственной практики, доступом к европейским рынкам и возможностями финансирования и субсидирования сельскохозяйственного бизнеса в Республике Молдова.
В Вероне открылась международная выставка Vinitaly, где впервые представлена продукция, произведенная в Республике Молдова. Это одна из важнейших ярмарок вина и спиртных напитков, которая собирает операторов винодельческой отрасли с международных рынков.
Молдова участвует в выставке в составе павильона профильного министерства Италии, где собрано около 10 винных компаний республики. Стенд посетили министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида и посол Италии в РМ Лоренцо Томассони.
Выставка будет открыта до 17 апреля.