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Глава Минсельхоза обсудил в Италии вопросы расширения сотрудничества

Министр сельского хозяйства Молдовы находится с визитом в Вероне, где встретился со своим итальянским коллегой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля встретился в Вероне с министром сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджидой.

«Собеседники обсудили укрепление двусторонних связей и открытие новых возможностей для сотрудничества. Основные темы касались укрепления сотрудничества в секторах животноводства, растениеводства, виноградарства и развития сельских районов. Другой ключевой темой обсуждений стала активизация сотрудничества с молдавскими фермерами, вдохновленными успешным примером Италии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе визита в Верону Владимир Боля встретился с представителями молдавской диаспоры в Италии. Обсуждались темы, связанные с инновациями в сельском хозяйстве, устойчивостью сельскохозяйственной практики, доступом к европейским рынкам и возможностями финансирования и субсидирования сельскохозяйственного бизнеса в Республике Молдова.

В Вероне открылась международная выставка Vinitaly, где впервые представлена продукция, произведенная в Республике Молдова. Это одна из важнейших ярмарок вина и спиртных напитков, которая собирает операторов винодельческой отрасли с международных рынков.

Молдова участвует в выставке в составе павильона профильного министерства Италии, где собрано около 10 винных компаний республики. Стенд посетили министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида и посол Италии в РМ Лоренцо Томассони.

Выставка будет открыта до 17 апреля.

сельское хозяйство