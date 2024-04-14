Глава Минсельхоза обсудил в Италии вопросы расширения сотрудничества

В ходе визита в Верону Владимир Боля встретился с представителями молдавской диаспоры в Италии. Обсуждались темы, связанные с инновациями в сельском хозяйстве, устойчивостью сельскохозяйственной практики, доступом к европейским рынкам и возможностями финансирования и субсидирования сельскохозяйственного бизнеса в Республике Молдова.