Опубликовано соглашение о свободной торговле между Молдовой и странами ЕАСТ

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Соглашение о свободной торговле между Республикой Молдова и государствами-членами ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) опубликовано в «Официальном мониторе».
Документ направлен на укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение торговли. Компании из стран ЕАСТ будут поощряться к инвестированию в Республику Молдова.
Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции. Соглашение также включает главы, регулирующие торговлю услугами, электронную торговлю, государственные закупки.
Парламент проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле между Республикой Молдова и государствами-членами ЕАСТ 28 марта нынешнего года. Переговоры по нему начались в 2021 году, подписание состоялось 27 июня 2023 года в Шаане (Княжество Лихтенштейн).