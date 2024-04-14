Опубликовано соглашение о свободной торговле между Молдовой и странами ЕАСТ

Парламент проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле между Республикой Молдова и государствами-членами ЕАСТ 28 марта нынешнего года. Переговоры по нему начались в 2021 году, подписание состоялось 27 июня 2023 года в Шаане (Княжество Лихтенштейн).