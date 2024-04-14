Посол Трейси: США делятся со спецслужбами РФ данными о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям центра. Затем террористы подожгли здание. Жертвами теракта стали более 140 человек, еще более 500 пострадали. После теракта официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США в марте получили информацию о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве и поделились этой информацией с Россией.