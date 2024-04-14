Посол Трейси: США делятся со спецслужбами РФ данными о теракте в «Крокусе»

«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — сказала Трейси. Ее слова приводит Telegram-канал посольства как ответ на вопросы журналистов.
В сообщении отмечается, что обмен информацией происходит несмотря на «реальные и глубокие разногласия с Кремлем», потому что «российские граждане имеют право жить безопасно и достойно».
Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям центра. Затем террористы подожгли здание. Жертвами теракта стали более 140 человек, еще более 500 пострадали. После теракта официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США в марте получили информацию о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве и поделились этой информацией с Россией.
The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Россию предупредили о теракте в конкретном концертном зале за дне недели до происшествия. Агентство Reuters со ссылкой на три источника, сообщило, что о теракте также предупреждал Иран.
Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что Россия действительно получила от США информацию о подготовке теракта в начале марта, однако сведения носили общий характер. Он отрицает, что в данных США была информация о «Крокусе».