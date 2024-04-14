G7 заявила о готовности принять ответные меры на эскалацию Ирана

«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — указано в заявлении. По словам лидеров, своими действиями Иран рискует вызвать «неконтролируемую региональную эскалацию».