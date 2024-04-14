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G7 заявила о готовности принять ответные меры на эскалацию Ирана

Лидеры стран G7 провели видеоконференцию и подготовили совместное заявление в ответ на иранскую атаку Израиля в ночь на 14 апреля. Страны G7 осудили действия Ирана и заявили о готовности принять меры в ответ на «дальнейшие дестабилизирующие инициативы».

Источник: Соцсети

«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — указано в заявлении. По словам лидеров, своими действиями Иран рискует вызвать «неконтролируемую региональную эскалацию».

Лидеры выразили «полную солидарность и поддержку Израилю и его народу», а также заявили об дальнейшей работе, призванной остановить огонь в секторе Газа и освободить израильских заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас». Также лидеры стран G7 заявили о предоставлении в анклав большего объема гуманитарной помощи.

В ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Израиль заявил, что перехватил более 99% целей, инфраструктуре страны нанесен незначительный ущерб. Воздушная атака стала ответом Ирана на израильский удар по консульству 1 апреля, когда погибли семь высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции.