Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду

«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: “Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте (Украине Patriot — ред.)”», — сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.
На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева предоставить ему системы ПВО на таких условиях, Кулеба признал, что «решение еще не одобрено».
Он уточнил, что сейчас Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. По словам Кулебы, тема систем ПВО сегодня «горячая и самая проблемная».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.