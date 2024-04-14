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Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, признав, что такая схема пока не получила одобрения.

Источник: AP 2023

«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: “Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте (Украине Patriot — ред.)”», — сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.

На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева предоставить ему системы ПВО на таких условиях, Кулеба признал, что «решение еще не одобрено».

Он уточнил, что сейчас Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. По словам Кулебы, тема систем ПВО сегодня «горячая и самая проблемная».

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.