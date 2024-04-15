Алейник: Беларусь обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Белорусская сторона обеспокоена новым витком опасной эскалации на Ближнем Востоке и ростом напряженности, заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров с алжирским коллегой.
«Мы призываем все международное сообщество, включая государства и международные организации, принять меры и консолидировать усилия для скорейшей стабилизации ситуации».
Сергей Алейник, находясь с визитом в Алжире, встретился с алжирским министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Ахмедом Аттафом.
«Вместе с моим коллегой мы отметили схожесть подходов к неоспоримой необходимости содействия мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и в Украине политико-дипломатическими средствами».
Ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз также заявил, что Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе.
МИД Беларуси в связи с эскалацией на Ближнем Востоке рекомендует белорусским гражданам, которые планируют поездки в упомянутый регион, учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать официальные сообщения авиационных властей. Могут быть объявления об ограничениях на использование воздушного пространства, о приостановке работы аэропортов.
Такое заявление сделано после того, как Иран в ночь с 13 на 14 апреля атаковал цели в Израиле. В иранском Генштабе заявили, что удар был направлен против информцентра на границе Израиля и Сирии, а также израильской авиабазы «Неватим».
Тегеран решил произвести эту атаку в ответ на действия Израиля, который не так давно ударил по иранскому консульству в Дамаске. В результате этой израильской ракетной атаки погибли несколько иранцев. Среди них были два генерала.