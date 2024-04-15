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Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана

ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.

Источник: AP 2023

«Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — отметил дипломат.

Небензя также добавил, что атака Ирана не случилась в вакууме и произошла в результате бездействия Совета Безопасности ООН по атаке Израиля на иранские дипломатические объекты.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал он.

ООН