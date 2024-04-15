Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана

«Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.