Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана

«Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.
Небензя также добавил, что атака Ирана не случилась в вакууме и произошла в результате бездействия Совета Безопасности ООН по атаке Израиля на иранские дипломатические объекты.
«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал он.