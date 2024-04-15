Иран в СБ ООН назвал удар по Израилю соразмерным атаке по консульству в Дамаске

«Действия были необходимыми и пропорциональными. Они были адресными, то есть касались только конкретных военных целей, они были осуществлены тщательно, чтобы минимизировать возможную эскалацию и предотвратить ущерб гражданскому населению», — сказал Иравани на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте ООН.
Иранский дипломат в очередной раз заявил, что атака стала реализацией права на самозащиту. Он отметил, что США, Франция и Великобритания ранее не дали принять заявление Совбеза ООН по удару Израиля по консульству в Дамаске. В связи с этим Тегеран считает, что у него не было выбора.
Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании заявил, что народы Ближнего Востока столкнулись с реальной опасностью полномасштабного конфликта в регионе. Он напомнил, что осудил как нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске, так и запуск Ираном сотен беспилотников и ракет.
Иран в ночь на 14 апреля запустил в сторону Израиля больше 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Израиль заявил, что перехватил более 99% целей, инфраструктуре страны нанесен незначительный ущерб. Иран утверждает, что достиг целей.