Иран в СБ ООН назвал удар по Израилю соразмерным атаке по консульству в Дамаске

Иранский дипломат в очередной раз заявил, что атака стала реализацией права на самозащиту. Он отметил, что США, Франция и Великобритания ранее не дали принять заявление Совбеза ООН по удару Израиля по консульству в Дамаске. В связи с этим Тегеран считает, что у него не было выбора.