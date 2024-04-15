WSJ: Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время

Издание не указывает точный день, когда еврейское государство ответит на атаку. Источники газеты отмечают, что США не будут принимать участие ни в одной такой наступательной операции Израиля. Вашингтон настаивает на том, чтобы еврейское государство не делало ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации.