WSJ: Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время

Издание не указывает точный день, когда еврейское государство ответит на атаку. Источники газеты отмечают, что США не будут принимать участие ни в одной такой наступательной операции Израиля. Вашингтон настаивает на том, чтобы еврейское государство не делало ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации.
Газета The New York Times (NYT) напоминает, что после заседания военного кабинета министров Израиля 14 апреля официальные лица не сделали никаких заявлений. Однако должностное лицо, знакомое с ходом дискуссий, подтвердило, что еврейское государство несомненно отреагирует на атаку Ирана. Как передавала ранее NYT со ссылкой на источники, ответ Израиля будет координироваться с союзниками. Издание не уточнило, с кем именно.