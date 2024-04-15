В правительстве Приморья делами молодежи вместо департамента займется новое Агентство

В правительстве Приморского края будет создано специальное Агентство по делам молодежи, которое перехватит полномочия у профильного департамента. Соответствующее постановление подписала председатель краевого правительства Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно документу, департамент по делам молодежи будет переименован в Агентство по делам молодежи. Положение о новой структуре должно быть подготовлено и представлено правительству к 23 апреля. Должностные регламенты сотрудников — к 25 апреля. Полностью новая административная единица должна быть введена в строй к 1 июля 2024 года.
Департамент по делам молодежи обеспечивает реализацию молодежной политики в Приморье. Сегодня его возглавляет в ранге и.о. директора Владимир Сохненко.
Отметим, что в октябре после переизбрания глава региона Олег Кожемяко провел реорганизацию структуры правительства. В частности, был взят курс на создание специализированных агентств, заточенных под определенные задачи. Так были созданы Агентство по газификации и газоснабжению и Агентство по гидротехническим сооружениями, мелиорации и гидрологии.