В правительстве Приморья делами молодежи вместо департамента займется новое Агентство

Согласно документу, департамент по делам молодежи будет переименован в Агентство по делам молодежи. Положение о новой структуре должно быть подготовлено и представлено правительству к 23 апреля. Должностные регламенты сотрудников — к 25 апреля. Полностью новая административная единица должна быть введена в строй к 1 июля 2024 года.