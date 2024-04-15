Бывший замглавы администрации Сосновоборска Рахманов погиб на СВО

Бывший замглавы администрации Сосновоборска Красноярского края Александр Рахманов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсетях администрации города.
О гибели Александра Рахманова стало известно 13 апреля, само известие пришло ещё 6 числа.
Александр Рахманов с 2005 по 2007 год был руководителем местного исполкома одной из партий, работал главным редактором новостной программы. С 2007 по 2009 год заведовал редакцией газеты «Рабочий».
С 2009 по 2017 год был замглавы администрации Сосновоборска по социальным вопросам.
Представители власти и журналисты выражают соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось о том, что 17 участников СВО пропали в 2023 году. Об этом упоминается в докладе уполномоченного по правам человека.