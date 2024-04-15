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Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С Владимиром Зеленским Украина оказалась «разрушена до основания», написал в статье для газеты «Комсомольская правда» лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — пишет Медведчук.

Кроме того, он отметил, что независимость Украины, ее суверенитет и государственность проданы, «разбазарены и сбыты всеми шестью президентами».

«Происходило это по одному шаблону — кандидат в президенты обещал одно, а делал совершенно противоположное. Обещал богатство — создавал бедность, обещал законность — поощрял беззаконие и коррупцию, обещал мир — провоцировал войну», — добавляет Медведчук.