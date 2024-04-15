Politico объяснила сдержанность Байдена на фоне удара Ирана по Израилю

Центральное командование США сообщило, что помогло Израилю отразить иранский удар: американские силы уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет. The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что в ходе атаки Ирана истребители США сбили более 70 дронов, а два военных корабля ВМС уничтожили от четырех до шести баллистических ракет. Кроме того, батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot в Ираке сбила по крайней мере одну ракету.