Андрей Травников поручил стимулировать развитие транспорта и жилищного строительства в зоне будущей ОЭЗ

Губернатор Андрей Травников поручил министру транспорта Анатолию Костылевскому сделать все необходимое для обеспечения транспортной доступности Особой экономической зоны, а главам муниципалитетов, расположенных рядом с ней, всеми способами стимулировать жилищное строительство. Об этом Андрей Травников сообщил на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области.