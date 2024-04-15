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Андрей Травников поручил стимулировать развитие транспорта и жилищного строительства в зоне будущей ОЭЗ

Развивать транспортную доступность и стимулировать жилищное строительство рядом с особой экономической зоной поручил губернатор Андрей Травников. По прогнозам, ОЭЗ даст несколько тысяч новых рабочих мест.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поручил министру транспорта Анатолию Костылевскому сделать все необходимое для обеспечения транспортной доступности Особой экономической зоны, а главам муниципалитетов, расположенных рядом с ней, всеми способами стимулировать жилищное строительство. Об этом Андрей Травников сообщил на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области.

Заявку на создание Особой экономической зоны (ОЭЗ) рядом с Промышленно-логистическим парком губернатор Андрей Травников представил министру экономического развития РФ Максиму Геннадьевичу Решетникову в ходе его рабочей поездки в Новосибирскую область 13 апреля. Сегодня документ официально поступил в федеральное ведомство.

— Сейчас есть все условия, необходимые для развития особой эконономической зоны. Во-первых, промышленно-логистический парк, который уже создан и действует. Во-вторых, появился якорный арендатор — компания ООО «Новосибирский транспортный терминал», — объяснил Андрей Травников.

Региональному министру экономического развития Льву Решетникову Андрей Травников поручил сопровождать заявку в целях ее скорейшего рассмотрения.

ОЭЗ займет земельный участок площадью 600 га в 9 км от аэропорта Толмачево, в 3,5 км от Транссибирской магистрали. Таким образом, в непосредственной близости от нее окажутся Коченевский, Новосибирский районы и город Обь.

— Задача министру транспорта — реконструкция транспортной инфраструктуры в зоне ПЛП и обеспечение работы общественного транспорта, в первую очередь, электричек, — продолжил губернатор, объяснив, что это необходимо для обеспечения транспортной доступности рабочих мест, создаваемых в ПЛП.

Главам муниципалитетов, расположенных рядом с ОЭЗ, глава региона поручил активнее возводить социальные объекты, развивать улично-дорожную сеть.

— Первый вопрос, который я буду задавать: что вы сделали для стимулирования жилищного строительства на своей территории, — предупредил Андрей Травников.

Екатерина СОСНИНА.