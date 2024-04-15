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Глава МИД Молдовы Михаил Попшой направится с визитом в Страсбург

В Страсбурге глава молдавского МИД встретится с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, другими официальными лицами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попшой 15—16 апреля будет находиться с официальным визитом в Страсбурге.

Как сообщили в пресс-службе МИД, глава ведомства примет участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В Страсбурге Попшой выступит на пленарном заседании ПАСЕ.

Также молдавский министр проведет встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич и председателем Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори.