Глава МИД Молдовы Михаил Попшой направится с визитом в Страсбург

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попшой
Как сообщили в пресс-службе МИД, глава ведомства примет участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
В Страсбурге Попшой выступит на пленарном заседании ПАСЕ.
Также молдавский министр проведет встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич и председателем Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори.