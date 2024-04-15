Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть

От Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону известно, что в день генеральной репетиции движение личного и общественного транспорта перекроют на центральных улицах города почти на полдня. Так, с 6.00 до 14.00 нельзя будет проехать по Театральной площади и Театральному проспекту на участке от улицы Максима Горького до Социалистической, также по ул. Максима Горького от Крепостного переулка до Театрального проспекта и по улице Ченцова — от Театрального проспекта до улицы Каяни. Также придется искать объезд, тем кто держит путь по Большой Садовой улице от Театральной площади до Ворошиловского проспекта, по Советской улице между площадями Карла Маркса и Театральной и по улице 20-я Линия между проспектом Шолохова и площадью Карла Маркса.