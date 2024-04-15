Хабиров объявил о значительных перестановках в правительстве Башкирии

Сегодня, 15 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд «кадровых решений» в своей команде. Сразу два высокопоставленных чиновника перешли с одной должности на другую.
Так, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции Азат Бадранов был назначен первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии, где будет курировать вопросы внутренней политики.
Занимавший ранее этот пост Урал Кильсенбаев, в свою очередь, был назначен первым вице-премьером в правительстве республики. Как уточнил Хабиров, Кильсенбаев будет курировать те же вопросы, что ранее на этом посту курировал Бадранов — межнациональные и межконфессиональные отношения.
— Я вам обоим желаю успеха. У вас у обоих сильные компетенции, [желаю] работать слаженно, работать серьезно. Вопросов у нас много в этой сфере. Желаю вам в добрый путь, — обратился к Кильсенбаеву и Бадранову Радий Хабиров.
Также Хабиров заявил о том, что межведомственную республиканскую комиссию по недропользованию вновь возглавил Азат Бадранов. После его ухода на СВО комиссию временно возглавлял Азамат Абдрахманов.