Хабиров объявил о значительных перестановках в правительстве Башкирии

— Я вам обоим желаю успеха. У вас у обоих сильные компетенции, [желаю] работать слаженно, работать серьезно. Вопросов у нас много в этой сфере. Желаю вам в добрый путь, — обратился к Кильсенбаеву и Бадранову Радий Хабиров.