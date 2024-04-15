Боец из Шелехова погиб при освобождении Авдеевки

Военнослужащий из Шелехова Виталий Викторович Бородин с позывным «Витамин» погиб при исполнении воинского долга в рамках спецоперации в районе Авдеевки. Дома Виталия ждали жена и двое детей, сын шести лет и трехлетняя дочка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) руководителя клуба КСВО по Шелеховскому району и Шелехову Анны Подольской.