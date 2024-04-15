Боец из Шелехова погиб при освобождении Авдеевки

Военнослужащий из Шелехова Виталий Викторович Бородин с позывным «Витамин» погиб при исполнении воинского долга в рамках спецоперации в районе Авдеевки. Дома Виталия ждали жена и двое детей, сын шести лет и трехлетняя дочка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) руководителя клуба КСВО по Шелеховскому району и Шелехову Анны Подольской.
Виталий Бородин родился 17.08.1994. Работал на ТЭЦ, имел бронь на военный призыв. Однако мужчина не смог остаться равнодушным и принял решение пойти защищать свою семью и страну.
27 ноября 2023 года Виталий подписал контракт с министерством обороны РФ. Мужчина служил в должности пулеметчика взвода.
5 февраля 2024 года ушёл на боевое задание в Авдеевку, где мужественно и стойко сражался с нацистами. Мужчина погиб от пули вражеского снайпера, когда защищал взвод, попавший в засаду. Виталий спас боевых товарищей ценой своей жизни.
Мужчина представлен к награде Орден Мужества (посмертно).