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Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом

Визит главы государства будет краткосрочным — на сегодня же запланирован вылет президента в один из затопленных регионов Казахстана.

Источник: Пресс-служба правительства Армении

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с краткосрочным официальным визитом, передает пресс-служба правительства Армении.

«В международном аэропорту “Звартноц” лидера Казахстана встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян», — отмечается в сообщении.

В рамках визита запланированы встречи Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и председателем Национального Собрания Аленом Симоняном, добавили в правительстве Армении.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что по завершении программы визита Касым-Жомарт Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.