Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с краткосрочным официальным визитом, передает пресс-служба правительства Армении.
«В международном аэропорту “Звартноц” лидера Казахстана встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян», — отмечается в сообщении.
В рамках визита запланированы встречи Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и председателем Национального Собрания Аленом Симоняном, добавили в правительстве Армении.
Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что по завершении программы визита Касым-Жомарт Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.