Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Калининградская область первой в стране ввела меры поддержки для репатриантов, им выплатят расходы на социальную адаптацию — аренду квартиры, медицинское обслуживание и выплатят единовременно больше 30 тысяч рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telagram-канале.