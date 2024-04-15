Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

«Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из министерства социальной политики Калининградской области… Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека».
Губернатор также сообщил, что еще одной мерой поддержки станет сервисный центр.
«Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля», — написал Алиханов.