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Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Калининградская область первой в стране ввела меры поддержки для репатриантов, им выплатят расходы на социальную адаптацию — аренду квартиры, медицинское обслуживание и выплатят единовременно больше 30 тысяч рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telagram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из министерства социальной политики Калининградской области… Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека».

написал Алиханов

Губернатор также сообщил, что еще одной мерой поддержки станет сервисный центр.

«Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля», — написал Алиханов.