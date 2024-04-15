В Татарстане будет действовать новая мера поддержки многодетных семей

Закон был принят Государственным Советом РТ 29 марта и вступит в силу через 10 дней.
Это изменение было внесено в Семейный кодекс РТ после январского указа президента РФ Владимира Путина, который определил, что многодетной в России считается семья с тремя и более детьми и ее статус устанавливается бессрочно. В Татарстане статус многодетной семьи ранее терялся после достижения старшим из троих детей совершеннолетия.
Кроме того, теперь многодетные смогут получать меры поддержки до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он продолжает обучение в очной форме. На расширение поддержки потребуется 389 миллионов рублей из республиканского бюджета.
Для многодетных семей в Татарстане действуют следующие меры поддержки:
субсидия на лекарства для ребенка до 6 лет (164 рубля);
субсидия в размере 30% от расходов на оплату жилья;
субсидия в размере 30% от расходов на оплату коммунальных услуг;
ежемесячная субсидия на проезд одному из родителей для обучающихся несовершеннолетних детей (369 рублей);
ежемесячная субсидия на проезд до достижения 23 лет (120 рублей).