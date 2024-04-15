В Татарстане будет действовать новая мера поддержки многодетных семей

Это изменение было внесено в Семейный кодекс РТ после январского указа президента РФ Владимира Путина, который определил, что многодетной в России считается семья с тремя и более детьми и ее статус устанавливается бессрочно. В Татарстане статус многодетной семьи ранее терялся после достижения старшим из троих детей совершеннолетия.