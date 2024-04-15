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Токаев встретился с Пашиняном в Ереване

Главы государств начали переговоры после торжественной церемонии встречи.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в рамках официального визита в Армению, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).

«В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван», — указывается в сообщении.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций, добавили в пресс-службе главы государства.

После церемонии президент Казахстана и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров, отметили в Акорде.

На переговорах в узком составе Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.

«Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия».

указывается в сообщении Акорды.

Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности», — добавили в Акорде.

В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.