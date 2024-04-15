Мэр Омска Шелест назвал лидеров голосования по благоустройству на 2025 год

Напомним, голосование стартовало 15 марта и завершится 30 апреля 2024 года, то есть через 15 дней. Повлиять на дальнейшую судьбу того или иного общественного пространства может каждый, кто достиг 14 лет. Примечательно, что возможен выбор наиболее удобного формата для голосования: либо зарегистрироваться на одном из интернет-ресурсов: 55.gorodsreda.ru, либо на платформе обратной связи Госуслуг — «Решаем вместе», либо обратиться к волонтерам проекта, которые работают на 5 локациях: в ТЦ «Омский», ТК «Парк» на Масленникова, 134; ТК «Терминал» на проспекте Мира; ТЦ «Каскад» и ТЦ «Континент».