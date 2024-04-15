Мэр Омска Шелест назвал лидеров голосования по благоустройству на 2025 год

По сведениям, которыми обладает мэр Омска, к настоящему моменту наметилось два лидера с пятизначным количеством отданных горожанами голосов.
«Два объекта набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа “Центральный-2” от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе».
При этом он добавил, что шанс выбиться в лидеры при должной активности омичей есть и у сквера, который находится в границах улицы Крупской и дублера 70 лет Октября, что в Кировском округе Омска.
Напомним, голосование стартовало 15 марта и завершится 30 апреля 2024 года, то есть через 15 дней. Повлиять на дальнейшую судьбу того или иного общественного пространства может каждый, кто достиг 14 лет. Примечательно, что возможен выбор наиболее удобного формата для голосования: либо зарегистрироваться на одном из интернет-ресурсов: 55.gorodsreda.ru, либо на платформе обратной связи Госуслуг — «Решаем вместе», либо обратиться к волонтерам проекта, которые работают на 5 локациях: в ТЦ «Омский», ТК «Парк» на Масленникова, 134; ТК «Терминал» на проспекте Мира; ТЦ «Каскад» и ТЦ «Континент».