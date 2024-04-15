Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Шелест назвал лидеров голосования по благоустройству на 2025 год

Мэр Сергей Шелест обратил внимание на ход голосования по объектам, которые вошли в перечень претендующих на проведение благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды. В частности, по состоянию на утро понедельника, 15 апреля 2024 года, свой выбор сделали 80 245 омичей, следует из публикации в официальном телеграм-канале градоначальника.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По сведениям, которыми обладает мэр Омска, к настоящему моменту наметилось два лидера с пятизначным количеством отданных горожанами голосов.

«Два объекта набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа “Центральный-2” от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе».

обозначил Сергей Шелест

При этом он добавил, что шанс выбиться в лидеры при должной активности омичей есть и у сквера, который находится в границах улицы Крупской и дублера 70 лет Октября, что в Кировском округе Омска.

Напомним, голосование стартовало 15 марта и завершится 30 апреля 2024 года, то есть через 15 дней. Повлиять на дальнейшую судьбу того или иного общественного пространства может каждый, кто достиг 14 лет. Примечательно, что возможен выбор наиболее удобного формата для голосования: либо зарегистрироваться на одном из интернет-ресурсов: 55.gorodsreda.ru, либо на платформе обратной связи Госуслуг — «Решаем вместе», либо обратиться к волонтерам проекта, которые работают на 5 локациях: в ТЦ «Омский», ТК «Парк» на Масленникова, 134; ТК «Терминал» на проспекте Мира; ТЦ «Каскад» и ТЦ «Континент».