Сколько получат ветераны ВОВ в Алматы ко Дню Победы

«По поручению акима Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге», — прокомментировал руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.