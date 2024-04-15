Глава Башкирии раскритиковал муниципалитеты республики за грязь

«В этом году весна ранняя и снег сошел раньше. Мы обычно чуть позже приступали к капитальной уборке. Я не доволен чистотой городов и райцентров, ни одного города не могу назвать. Мне контрольное управление все оперативно докладывает. Давайте, приступайте к наведению чистоты. Я с этой недели начинаю ездить по районам, чтобы не было неприятностей ни у кого. Это ваша главная обязанность», — высказал Глава региона свое недовольство.