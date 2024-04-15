Глава Башкирии раскритиковал муниципалитеты республики за грязь

«В этом году весна ранняя и снег сошел раньше. Мы обычно чуть позже приступали к капитальной уборке. Я не доволен чистотой городов и райцентров, ни одного города не могу назвать. Мне контрольное управление все оперативно докладывает. Давайте, приступайте к наведению чистоты. Я с этой недели начинаю ездить по районам, чтобы не было неприятностей ни у кого. Это ваша главная обязанность», — высказал Глава региона свое недовольство.
Руководитель республики также отметил, что четыре муниципалитета — Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский, Нуримановский районы, не выполнили его поручения по закупке поливомоечных машин. В этих районах нет ни одной поливомоечной машины.
«Мне докладывают, что это мое поручение не исполнено. В четырех муниципалитетах отсутствуют поливомоечные машины. Стыдно должно быть. Если бы вы там блистали чистотой, может быть, я и молчал. Причем в каждый из районов выделялись бюджетные средства на закупку коммунальной техники в 2022—2023 годах. Несмотря на это, контракты на поставку поливомоечной техники не заключались. Доложите мне, почему в четырех районах нет поливомоечной техники. Это обязательный элемент цивилизованного, нормального управления ЖКХ района», — дал указание Радий Хабиров.
Недовольным остался Глава республики и степенью готовности коммунальной техники муниципалитетов к весенне-летнему периоду. По данным контрольного управления, высокую степень готовности на сегодняшний день демонстрируют лишь 14 муниципалитетов: Ленинский и Октябрьский районы Уфы, города Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Дюртюли, Белебей, Ишимбай, Мелеуз, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Сибай, Учалы.
Демский, Калининский, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский районы Уфы, а также города Благовещенск, Давлеканово, Кумертау, Нефтекамск показали среднюю степень готовности.
«По результатам повторного мониторинга установлено, что в Советском районе Уфы и Туймазах состояние уборочной техники не изменилось, готовность к сезону остается низкой. Вы там встряхнитесь. Две недели назад я этот вопрос поднимал. Это не шутки. Это все ваша прямая обязанность. Берите пример с Учалов, у них санитарный четверг есть. Наши города и районные центры должны быть чистыми», — предупредил он глав муниципалитетов с низкой готовностью.